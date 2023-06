Brindisi, con Cerri potrebbero arrivare tre rinforzi

BRINDISI – Nei primi giorni di luglio il Brindisi ufficializzerà l’arrivo del nuovo direttore sportivo, che al netto di sorprese clamorose, sarà Massimo Cerri in scadenza a fine mese con l’Alessandria.

Il nuovo uomo mercato del Brindisi ha un bagaglio di esperienza importante.

Piacentino, classe 1963, nelle ultime due stagioni ha rivestito gli incarichi di responsabile del settore giovanile e direttore tecnico dell’Alessandria, ma ha già lavorato a Catanzaro, Monopoli, Cosenza e Piacenza, centrando più volte l’accesso ai playoff.

Il Brindisi che è sbarcato in serie C dopo 33 lunghi anni di assenza dai campi del professionismo calcistico si affida nelle sue mani sapienti per costruire una squadra che ben figuri nel prossimo torneo. Obiettivo dichiarato una salvezza tranquilla per programmare, poi, il futuro con ben altre ambizioni.

Intorno al nome di Massimo Cerri si muovono le prime indiscrezioni di mercato, perché con lui dall’Alessandria potrebbero arrivare nel Salento tre pedine importanti per lo scacchiere di Danucci.

Parliamo del terzino Nunzella, classe ‘92, nato proprio a Brindisi, quindi per lui sarebbe un ritorno a casa; poi potrebbe interessare l’attaccante senegalese, 25enne, Sylla e infine il portiere Liverani, 34 anni, originario di Ravenna che è una vera e propria sicurezza per la categoria.

Intorno ad elementi di esperienza potrebbe nascere il nuovo Brindisi col giusto mix di giovani.