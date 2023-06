Ultimo ostacolo per Città di Gallipoli: è il giorno della serie D

L’attesa è finita, il Città di Gallipoli vede la serie D ma deve superare l’ultimo ostacolo.

Dopo aver vinto per 4 a 1 la gara d’andata a casa, fa visita all’Agropoli in quella che è una vera e propria finale per la promozione in serie D.

Fischio d’inizio alle 16.30, si gioca allo stadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate, nel Cilento. I salentini sono avvantaggiati dal risultato della partita di andata ma sarà una gara dura in cui bisognerà lottare. Arbitra Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro.