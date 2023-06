Taranto, il mercato ruota intorno a Tommasini e Antonini

TARANTO – Il mercato del Taranto per adesso si muove intorno a due nomi e alla voglia di acquisire giovani di qualità.

Parliamo di Matias Antonini, perno della difesa tarantina che nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze siglando 3 gol e dell’attaccante Christian Tommasini, maggior realizzatore con 8 gol.

Il primo è ancora sotto contratto ma per lui c’è l’interesse di diverse società tra cui l’Empoli che, secondo delle indiscrezioni, starebbe premendo per averlo.

Il difensore di origini brasiliane contrattualmente è blindato fino al 2025, ma non c’è nulla di scontato.

Il Taranto vorrebbe tenerlo ma potrebbe cederlo proprio a questa condizione, in cambio di giovani interessanti come il difensore centrale Gabriele Guarino e il centrocampista Duccio Degli Innocenti dell’Empoli, trattenendolo per un’altra stagione. Un’operazione complessa, così come complessa appare la trattativa per riportare Christian Tommasi in rossoblù.

L’attaccante di proprietà del Pisa vuole il Taranto così come la società del presidente Giove stima il ragazzo e vorrebbe ripartire con lui in attacco.

Con il Pisa il discorso sarebbe già stato avviato ma a frenare la trattativa è il momento particolare della società toscana che con l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Kolarov e del nuovo allenatore Aquilani, ha bisogno di riflettere. In prima posizione per l’attaccante però c’è il Taranto.

Tutto è in evoluzione.