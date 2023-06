Scende dall’auto e viene travolto: 66enne in ospedale

SALENTO- Doveva verificare un guasto alla sua macchina ma invece è stato travolto in pieno ed è finito in ospedale. Si tratta di un 66enne vittima di un incidente sulla strada che collega Tuglie e Seclì. E’ accaduto sabato, poco dopo mezzanotte.

Stando a una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe fermato lungo la carreggiata per poi scendere dall’abitacolo e verificare cosa non stesse andando bene, ma proprio in quel momento è stato tavolo da un secondo mezzo che sopraggiungeva nella stessa direzione.

Sul posto immediato l’intervento del 118 che ha trasportato il 66enne in ospedale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.