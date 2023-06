Rissa nei pressi della Concattedrale, indagini della Polizia

TARANTO – Seconda notte consecutiva movimentata a Taranto. Dopo la sparatoria al rione Tamburi venerdi, una rissa nei pressi della Concattedrale la scorsa notte. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato. Stando a una ricostruzione in corso di accertamento, sarebbero due le persone resesi responsabili e trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale Santissima Annunziata. Uno dei feriti ha subito ferite da arma da taglio, alla schiena e al braccio. La Polizia sta vagliando le immagini di videosorveglianza per far luce sul caso