New Basket Brindisi, si riparte dagli italiani, parola di Corbani

BRINDISI – Happy Casa Brindisi, che ha completato il suo staff tecnico con Marco Esposito e Andrea Vicenzutto che saranno i vice coach, ripartirà dai suoi atleti italiani, parola di Fabio Corbani, che nel giorno della sua presentazione e cioè della sua prima intervista da primo allenatore lo ha detto a chiare lettere.

“Bisogna partire dagli italiani e ci piacerebbe ripartire dai nostri perché hanno dei meriti. Hanno trasmesso emozioni al pubblico e si sono comportati in maniera positiva tutta la stagione, che non è stata una stagione semplice, come tutte le stagioni ci sono stati momenti di difficoltà, e loro sono stati sempre positivi con lo staff, tra di loro, e con i ragazzi americani, e hanno avuto miglioramenti dal punto di vista tecnico, quindi vogliamo ripartire da loro perché ci hanno vedere dei grandi meriti”.

E dunque è semplice pensare al play Bruno Mascolo e all’ala Andrea Mezzanotte elementi d’esperienza di sicuro affidamento, anche se il coach non ha fatto nomi. Certo invece della riconferma è Riisma che è ancora sotto contratto e si riflette per Bayehe che così come i due italiani già citati ha l’opzione per la prossima stagione.