L’avanzata dell’anticiclone africano: i consigli per non restare “scottati”

Dopo un lungo periodo di instabilità persistente con pioggia e maltempo un pò ovunque, possiamo finalmente dare il benvenuto all’estate per l’arrivo dell’anticiclone africano e quindi della prima vera ondata di caldo con giornate soleggiate e temperature anche al di sopra dei 30 gradi, forse di più… in concomitanza del solstizio del 21 giugno prossimo.

Un’inversione di rotta climatica repentina che potrebbe creare non pochi disagi alla salute, soprattutto degli anziani e dei più fragili dal momento che non si è ancora acclimatati ai 35 gradi previsti.

I consigli per combattere la canicola sono sempre gli stessi e arrivano dal Ministero della salute che raccomanda di bere molto anche due litri d’acqua perchè sudare abbassa la temperatura corporea, evitare il solleone tra le 11 e le 18,mangiare molta frutta e verdura per reintegrare sali minerali e vitamine, soggiornare in luoghi freschi e ventilati, ridurre l’attività fisica nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e climatizzare le auto prima di iniziare il viaggio, conservare i farmaci in luoghi freschi e asciutti.

Insomma poche regole, ma fondamentali per non rimanere, è proprio il caso di dire, “scottati”.