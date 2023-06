LECCE – Sette anni dopo il Gallipoli torna in Serie D. E dopo il Manfredonia anche la formazione salentina sale nel massimo campionato Dilettanti.

La squadra allenata da Sandro Carrozza ha perso 2-1 in casa dell’Agropoli, ma il risultato è bastato per festeggiare una meritata promozione. Al triplice fischio finale è stata subito festa sul campo dei salernitani e di fronte ai tanti tifosi del Gallipoli che avevano raggiunto lo stadio Carrano di Agropoli.

Il Gallipoli aveva vinto la gara di andata della finale nazionale play off di Eccellenza con un punteggio, 4-1, che non lasciava molte speranze all’Agropoli. Tuttavia è stata una partita combattuta con i padroni di casa che si sono portati sul 2-0 (Salerno al 30′ e Infimo al 46′ del primo tempo) , poi il gol di Perchaud per il Gallipoli ha permesso alla formazione salentina di attenuare un po’ la spinta dell’Agropoli.