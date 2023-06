Follia youtuber, allarme anche nel Salento. L’appello alle procure: “Agire subito”

SALENTO – Il fenomeno delle challenges lanciate sui social è tornato tragicamente alla ribalta dopo l’incidente avvenuto a Roma in cui ha perso la vita un bimbo di cinque anni centrato da un suv con a bordo 5 youtuber scatenati, è un fenomeno che interessa anche il territorio salentino. A spiegarlo è l’avvocato familiarista Lorenzo Iacobbi, che vanta una lunga esperienza nel settore

E non sono poche le denunce con richieste di risarcimenti che arrivano proprio come conseguenza estrema di fatti gravissimi, collegati alle challenges lanciate in rete e che vedono coinvolti giovani e giovanissimi.

Ecco perché – adesso più che mai – non c’è tempo da perdere , come rimarca il legale: è arrivato il momento di intervenire con azioni concrete su tutti i fronti. Ecco perché l’appello è rivolto in primis a Procure, scuole e famiglie.