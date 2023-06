“Paesi che vai” in viaggio tra Lecce e Porto Cesareo

SALENTO – Il Salento scelto da Rai Uno come location della nuova puntata dello storico programma “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…” ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi. A partire dal 20 Giugno, le telecamere del programma accompagneranno il pubblico lungo un meraviglioso percorso che vedrà Lecce e l’eco delle sue storie come protagoniste della trasmissione.

La troupe inizierà le riprese in Piazza Duomo e da lì si avventurerà tra le meraviglie Barocche del centro storico, permettendo agli spettatori di immergersi in un vero e proprio viaggio all’interno della cultura, degli intrighi e soprattutto delle vite che hanno riempito e animato gli sfarzosi e austeri spazi degli storici palazzi Leccesi.

L’avventura però non finisce qui… il conduttore accompagnerà il pubblico in un’immersione nella bellezza della costiera salentina e dell’area marina protetta di Porto Cesareo. L’episodio andrà in onda su Rai Uno domenica 25 Giugno.