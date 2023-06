Veglie, a fuoco nella notte un’abitazione in centro

VEGLIE – Va a fuoco un’abitazione nel centro di Veglie. L’episodio si è verificato nella notte in via Santi Spirito; il principio di incendio ha interessato il portone di ingresso della casa, provocandone l’annerimento. Tempestivamente intervenuta una squadra di Comando del distaccamento di Veglie, la cui opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Nessuna persona dunque è stata coinvolta nell’evento. Cause in corso di accertamento al fine di verificare le natura del principio di incendio.