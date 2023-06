Litiga con la ragazza e si getta dal 5° piano, muore un 23enne

LECCE- Tragedia nella notte a Lecce: un ragazzo di 23 anni si tolto la vita lanciandosi dal quinto piano del palazzo in cui abitava con la fidanzata. Il dramma è accaduto dopo un acceso litigio tra i due in via Monte San Michele, a due passi da Piazza Mazzini. Sono stati i vicini a dare l’allarme preoccupati dalle urla provenienti dall’abitazione. il giovane aveva già compiuto l’estremo gesto quando sono arrivati sul posto agenti di polizia e operatori sanitari Era ancora in vita quando è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce ma nonostante i disperati tentativi dei medici di salvargli la vita, il cuore del ragazzo ha smesso di battere. Sono ora in corso le indagini per chiarire cosa abbia scatenato la lite e cosa ha spinto il giovane a compiere questo gesto estremo.