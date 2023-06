I giovani chiedono l’istituzione di una consulta a loro dedicata

SANTA CESAREA – È fissata per questo pomeriggio l’assemblea pubblica voluta dal gruppo di minoranza “Guarda Oltre” per istituire una Consulta comunale dei Giovani di Santa Cesarea.

A distanza di un mese dalla chiusura della tornata elettorale il gruppo di minoranza, composto da Claudio Mangia, Salvatore Cazzato ed Emanuele Pispico, ritiene necessario discutere e presentare all’Amministrazione comunale la prima tra le proposte oggetto di campagna elettorale. Nel corso dell’assemblea, i consiglieri di minoranza illustreranno forme e finalità della proposta di istituzione della Consulta dei giovani. Durante l’evento vi sarà una raccolta firme a sostegno della mozione.

All’assemblea parteciperanno Valentina Minonna (presidente della consulta giovanile di Supersano), Luigina Spagnolo (presidente della consulta giovanile di Spongano), Emilio Palese (presidente della consulta giovanile di Racale) e Paolo Paticchio (Vicesindaco di Castrignano dei Greci, Presidente dell’Associazione Treno della Memoria e da sempre impegnato in prima persona nel mondo delle associazioni e dall’associazionismo).

“La Consulta dà l’opportunità ai giovani di essere cittadini attivi nell’amministrazione della cosa pubblica. La nostra non è una “battaglia di bandiera” – dichiarano Mangia, Cazzato e Pispico – ma una proposta concreta per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla definizione delle scelte loro rivolte e alla realizzazione di progetti di diverso carattere”. “Nel corso del Consiglio comunale tenutosi il 10 dicembre 2019, il gruppo consiliare di minoranza “Costruiamo insieme il futuro” presentò una mozione simile alla nostra. L’intera maggioranza, allora come oggi guidata dal sindaco Pasquale Bleve, votò contro l’istituzione della Consulta dei giovani. Il loro voto non fu giustificato in alcun modo. Abbiamo quindi scelto di presentare questa nuova mozione allegando alla stessa le firme di sostegno dei nostri concittadini”, concludono i consiglieri.