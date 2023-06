Fuoco ad un portoncino, intimidazione o atto vandalico?

VEGLIE – Va a fuoco il portoncino di un’abitazione nel centro di Veglie. Uno strano episodio, che potrebbe celare un mistero. Si è verificato in via Santi Spirito, dove è immediatamente intervenuta una squadra di Comando del distaccamento di Veglie, la cui opera di spegnimento ha impedito danni a persone e cose e scongiurato ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità. Nell’abitazione risiede, da solo, un 40enne incensurato, un operaio. Il principio di incendio ha interessato il portone di ingresso della casa, in alluminio, provocandone l’annerimento. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento al fine di verificarne le natura. Potrebbe essere stata un’intimidazione, potrebbe essere stato un atto vandalico. Qualcuno avrebbe potuto cospargere la porta d’ingresso di liquido infiammabile per poi innescare il rogo, che fortunatamente, anche grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, non si è propagato. Quel che è certo, è che i Carabinieri della locale stazione stanno indagando e cercheranno risposte con l’ausilio delle telecamere che potrebbero svelare il mistero.