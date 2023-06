Taranto, attacco da rifondare. Nella passata stagione rossoblu penultimi

LECCE – Sarà sicuramente un organico da ricostruire quello del Taranto che nella passata stagione ha sofferto conquistando la salvezza e sfiorando i play off solo nel finale. La rosa allenata da Capuano aveva dei pregi, ma pure qualche limite di troppo. Si pensi, per esempio, al mal di gol accusato nel girone di ritorno. Una vera e propria patologia. In 19 partite della fase discendente del torneo sono stati segnati solo 7 gol.

Davvero pochissimi per la formazione di Capuano che ha avuto in Tommasini il suo capocannoniere, con 8 gol. L’attaccante, 25 anni, non ha raggiunto neppure la doppia cifra in 31 presenze.

Delle ultime 10 squadre della passata stagione solo la Gelbison ha fatto peggio della squadra tarantina: i campani hanno segnato, infatti, un gol in meno degli ionici.

Le reti messe a segno dalla formazione rossoblu sono state 26. E, come detto, Tommasini è stato il bomber principe dei rossoblu con 8 gol.

Tommasini che sarà un calciatore del Taranto fino al 30 giugno. Dopo quella data tornerà alla società di appartenenza, il Pisa. Un calciatore che il Taranto terrebbe volentieri, ma il campionato disputato in rossoblu, tra mille difficoltà, lo ha messo, nonostante tutto, in buona luce. La società pisana sta riflettendo sul suo futuro e durante l’estate si deciderà se arruolarlo nella squadra nerazzurra che disputerà il campionato di Serie B oppure se darlo di nuovo in prestito, o ancora utilizzarlo come pedina di scambio.

Delle 26 reti segnate dal Taranto quattro le aveva segnate pure Michele Guida, attaccante, anche lui 25 anni.

Quattro reti nelle prime quattro giornate, per il giocatore di Torre Annunziata che a gennaio fece le valigie per trasferirsi alla Turris dove in 13 partite non ha fatto neppure un gol.

Guida tornerà alla base dal prestito alla Turris, ma la sua permanenza a Taranto non è sicura. Anche perché il gioco di Capuano, per ammissione dello stesso giocatore, non ha esaltato le caratteristiche del calciatore, il quale ha ammesso pure che le colpe non erano tutte del tecnico.

Inoltre Capuano non ha mai potuto contare su Raicevic. Il calciatore montenegrino si è infortunato a fine ottobre e si è sottoposto ad intervento di ricostruzione plastica del tendine d’Achille della gamba sinistra.

Anche il futuro di Semprini è incerto. Del reparto offensivo, oltre a Tommasini sono andati in gol Guida, 4 reti, Nocciolini e Bifulco con due segnature a testa