“Piazzale Mantova inghiottita da erbacce e sporcizia”

LECCE – Residenti sul piede di guerra in piazzale Mantova a Lecce. In una nota, corredata da alcune foto, alcuni cittadini si sono rivolti al nostro sportello dillo a Telerama per denunciare la situazione di degrado che si registra nella zona. “La piazza – che si trova alle spalle della curatissima piazza Madre Teresa di Calcutta, oramai fiore all’occhiello del quartiere Stadio – è invasa da erbacce e da sporcizia lungo i marciapiedi e all’ingresso delle abitazioni, La situazione è insostenibile – protestano i residenti che chiedono l’intervento urgente dell’Amministrazione comunale.

