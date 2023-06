Lecce, Corvino: “Raggiunti tutti gli obiettivi con poche risorse”

LECCE – Nella sala stampa dello stadio Via del Mare conferenza del direttore generale dell’area tecnica Corvino e del direttore sportivo Trinchera.

“Il presidente mi chiese come primo obiettivo il riequilibrio finanziario. Come secondo, di raggiungere possibilmente qualche obiettivo sportivo”.

“Di ingaggi, compresi gli incentivi all’esodo, sono stati spesi 16 milioni 965 mila euro. Per la campagna acquisti (compreso l’acquisto di Samek) della prima squadra, comprese le commissioni, le procure spesi 5 milioni 554 mila euro. Di entrate abbiamo registrato 3 milioni 800 mila euro”.

“I nostri tifosi sono settimi, ottavi. Come pareggiare la loro passione? Con la verità. Con le risorse che ho a disposizione è impensabile non fare errori, ma uniti possiamo affrontare altre sfide altrimenti se non c’è questa comprensione è demotivante. So bene che non si può avere il consenso di tutti”.

“Il campionato è stato una maratona, bisognava avere la forza di non spaventarsi di fronte a un sorpasso. Prima di aprire un nuovo ciclo ho riflettuto, volevo chiarezza”.