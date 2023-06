HDL Nardò, si riflette ma la riconferma di coach Di Carlo è vicina

Regna sovrano il silenzio in casa della HDL Nardò. La società fa quadrato e non lascia trapelare per ora nessuna indiscrezione. È ovvio però che tra mille aspetti organizzativi e burocratici sicuramente si sta ragionando sulla riconferma di coach Gennaro Di Carlo.

Per la squadra neretina è stata una stagione eccezionale e possiamo anche definirla spettacolare, con una salvezza agguantata in anticipo e una fase a orologio giocata al massimo dei giri che ha permesso per la prima volta nella storia del club di disputare i playoff della A2 di basket. E nell’extra season il Toro ha ben figurato contro Cantù arrendendosi solo alla quarta gara dopo aver combattuto con onore.

In virtù di questo, prima di pensare agli eventuali nuovi protagonisti di un roster che sarà sicuramente rivoluzionato, con l’addio probabile di Poletti e quello certo di Smith, si penserà a scegliere la guida tecnica.

Di Carlo la conferma l’ha guadagnata sul campo ma ancora non è stato reso noto se ci sono stati incontri per definire la cosa o se dopo eventuali incontri si deciderà di separare le proprie strade.

Sembra però probabile che la società neretina punti ancora sull’allenatore di Santa Maria Capua Vetere, Gennaro Di Carlo, che ha sempre dimostrato equilibrio e capacità, gettando il cuore oltre ogni ostacolo in momenti in cui gli atleti infortunati erano più di quelli abili e arruolabili.

Nelle prossime settimane conosceremo la scelta, di entrambe le parti.