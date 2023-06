Brindisi, lo stadio è una priorità

BRINDISI – Cuore a batti cuore per il Brindisi che ancora non ha risolto la questione stadio perché c’è stato il no del Comune di Cerignola a concedere l’uso del Monterisi che sembrava essere la soluzione a portata di mano.

Eppure il presidente Arigliano aveva anche specificato, ringraziando il Cerignola per l’accoglienza, che serviva soltanto a livello burocratico perché il Fanuzzi potrebbe essere pronto per il 4 settembre e cioè per la seconda giornata del campionato.

E dopo il Monterisi si è pensato al Degli Ulivi di Andria ma nulla di fatto per adesso. Sono giorni difficili, il termine ultimo è il 20 giugno, è una lotta contro il tempo.

La questione stadio è basilare per la società adriatica che proprio l’altro giorno ha lanciato la campagna abbonamenti con prezzi popolari e la voglia di rinsaldare con i propri tifosi il rapporto che nell’ultima parte dello scorso torneo, nel momento più delicato della favolosa rincorsa alla Cavese, è stato solido e caloroso.

Poche ore ancora per usufruire della prelazione che si può esercitare presso il Brindisi Play Store di Viale Commenda 53 fino a domani. I prezzi dunque sono i seguenti: Curva 135 euro con prelazione e 155 senza prelazione, gradinata 240 con prelazione e 270 senza prelazione, Tribuna 330 con prelazione e 380 senza prelazione.