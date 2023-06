“Virtù e conoscenza” premia le eccellenze del Mediterraneo

LECCE – Un prestigioso riconoscimento per valorizzare le eccellenze del Mediterraneo. Sabato 17 giugno torna a Porto Cesareo il premio “Virtù e conoscenza”, conferito, come ogni anno, a quelle personalità che si sono distinte per genialità, estro, talento, moralità, propensione alla solidarietà e al bene comune.

A ricevere quest’anno la statuetta del dio Thot, divinità egizia della scienza e della sapienza, saranno 16 premiati, appartenenti ai mondi della musica, dell’arte, della danza, della medicina e non solo.

A sceglierli una Giuria tecnico-scientifica, presieduta dal presidente del TAR Lecce, Antonio Pasca.

Ad essere premiati saranno Soraya Malek (principessa d’Afghanistan), Serenella Molendini (consigliera nazionale di Parità supplente), Giancarlo Logroscino (direttore del Centro Malattie Neurodegenerative dell’ospedale “Panico” di Tricase), Suor Anna Monia Alfieri “Religiosa dell’Istituto Internazionale delle Suore Marcelline, Vanessa Scalera, attrice di teatro, cinema e televisione, la cantautrice e direttrice d’orchestra Carolina Bubbico, il tenore Albano Carrisi, alla professoressa universitaria Annick SUZOR WEINER e alla band salentina dei Negramaro.

Il premio alla Memoria quest’anno sarà invece verrà conferito ad Antonio Montinaro, Antonio Basile, Raffaele Sambati e Rocco Durante.

La Targa “Virtù e Conoscenza” sarà consegnata a: Yusef ZAHIR: “Ballerino italo-marocchino, e all’ Almanacco LEVERANESE.

Il premio si inserisce all’interno del Festival virtù e conoscenza che si svolgerà dal 15 al 18 giugno, con un ricco programma di iniziative.