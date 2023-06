Takwondo, giovani salentini alla ribalta nazionale

LECCE – Celeste Buttazzo, classe 2007, atleta della Scuola di Taekwondo AGAPE & SPORT di Calimera, categoria Junior – 67 kg è tornata sul tatami dopo un periodo di stop dovuto prima alla pandemia e poi ad un infortunio al menisco e al crociato.

Dopo il recupero post operatorio, ha superato le selezioni entrando ancora nella squadra regionale, ed ha gareggiato il 12 e il 13 giugno per l’Olympic Dream Cup 2023 al Foro Italico di Roma che è il torneo più importante dell’anno dove tutte le Regioni D’Italia mettono in campo i più bravi atleti selezionati per contendersi il titolo di Campione Italiano.

Ha vinto prima nei quarti di finale con la Sicilia, in semifinale ha battuto l’atleta del Lazio in finale con una prestazione maiuscola ha superato la Calabria aggiudicandosi il titolo di Campionessa italiana contribuendo in modo sostanzioso alla vittoria finale della Regione Puglia laureata Campione d’Italia.

Altra soddisfazione per il Salento è arrivata col piccolo Davide Brizio Cillo, 10 anni, categoria Kids -44 kg di Calimera che ha vinto la medaglia d’oro sempre a Roma nella gara Nazionale dei piccoli “Kim & Liú”2023 che si è tenuta il 9 e il 10 giugno.