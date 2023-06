Serie C, il Taranto guarda in alto in un girone di fuoco

LECCE – Dopo lo stadio adesso la società del Taranto calcio può concentrarsi sull’allestimento della nuova rosa.

La squadra rossoblu parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Dopo un anno di sofferenza cercherà di lottare per le posizioni di vertice, ma non sarà facile perché nel girone C della prossima stagione ci sarà una bella lotta con piazze che intendono presto riconquistare la Serie B.

Tuttavia sarà sempre il campo a parlare nonostante il blasone di diverse società lascia pensare a un campionato di vertice.

Su tutte ci sarà il Benevento retrocesso dalla Serie B. Il club sannita vorrà riguadagnare immediatamente la cadetteria. Anche il Crotone ha le stesse ambizioni dopo una stagione che lo ha visto rincorrere il primato alle spalle del Catanzaro.

Da tenere d’occhio pure il Catania neopromosso. La piazza siciliana è abituata ad altri campionati e da quelle parti sperano che la Serie C sia solo di passaggio.

Anche l’Avellino, ormai da anni in Terza Serie, spera che la prossima sia la stagione giusta. E non bisogna dimenticare il Pescara che ha da poco concluso la sua corsa promozione ai play off e dovrà ritentare il prossimo anno. Da tenere d’occhio, poi, piazze come Messina e Juve Stabia. E, appunto, il Taranto, che con Capuano in sella sin dal ritiro estivo punta a un campionato da play off.