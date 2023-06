Martina Franca: strade e garage allagati, auto in panne per le forti piogge

Ha colpito soprattutto il Comune di Martina Franca il maltempo che era previsto per la giornata di oggi con l’allerta meteo che era stata diramata dalla Protezione civile in Puglia. Le piogge copiose hanno interessato la capitale della Valle d’Itria nel pomeriggio. Numerose le chiamate pervenute alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco. Strade e garage allagati e auto in panne. Gli interventi dei pompieri hanno riguardato diverse vie di Martina Franca: piazza d’Angiò, viale Magna Grecia, via Aspromonte e la strada che collega Martina Franca a Cisternino. Due le squadre dei vigili del fuoco impegnate per diverse ore sul territorio interessato dalle forti precipitazioni.