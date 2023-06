Disastro ferroviario tra Andria e Corato: 2 condanne e 14 assoluzioni

PUGLIA- Due condanne e quattordici assoluzioni. E’ arrivata dopo oltre 4 ore di camera di consiglio, la decisione dei giudici del Tribunale di Trani in merito al processo per il disastro ferroviario che il 12 luglio scorso, a causa dello scontro frontale tra due treni della Ferrotramviaria, sul tratto a binario unico Andria-Corato, costò la vita a 23 persone e ne ferì 51. Condannati a 6 anni e 6 mesi di reclusione il capostazione di Andria, Vito Piccarreta, e a 7 anni il capotreno del convoglio partito da Andria e diretto a Corato, Nicola Lorizzo. Entrambi dovranno risarcire le parti civili. Tutti assolti gli altri imputati. Respinto perché il fatto non sussiste, anche l’illecito amministrativo contestato a Ferrotramviaria per i mancati investimenti nel doppio binario.