Agguato mortale, Squinzano sconvolta ma fiduciosa: “nessuna paura”. Il sindaco va dal Prefetto

SQUINZANO – Si risveglia turbata Squinzano, scossa ma al tempo stesso fiduciosa: l’agguato a colpi di pistola in cui è rimasto vittima Luigi Guadadiello, 42enne del posto, “è un episodio isolato, maturato in un contesto che nulla ha a che vedere con la comunità” è il commento dei cittadini all’unisono. “E si sa, una rondine – aggiungono – non fa di certo primavera“.

Il sindaco Mario Pede, che fresco di fascia tricolore si ritrova con una pesante gatta da pelare, non ha alcun dubbio: “ogni sforzo profuso sin da subito darà i suoi frutti, per garantire ai cittadini la serenità che meritano” dice.

In mattinata, a mezzogiorno, Pede è stato accolto dal Prefetto Luca Rotondi per affrontare i nodi scottanti della questione, durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

Intanto nelle scorse ore è stato conferito al medico legale Alberto Tortorella l’incarico per eseguire l’esame autoptico sul corpo di Guadadiello, che si terrà domani mattina. Sabato poi sarà la volta dell’ultimo saluto al 42enne.

E.Fio