Taranto, risolte le pendenze con il Comune, il nulla osta c’è

Buone nuove per il Taranto ma c’è ancora da lavorare per sciogliere il nodo stadio.

Il club ionico ha comunicato di aver saldato le pendenze con il Comune di Taranto in ordine alla concessione dello Stadio Erasmo Iacovone.

E nella stessa nota si legge che “la società attende solo il nulla osta per l’utilizzo dello Stadio Erasmo Iacovone per tutta la durata della stagione sportiva 2023/2024, per poi procedere al completamento della domanda d’iscrizione per il prossimo campionato di Serie C, come pubblicamente dichiarato dalle istituzioni locali”.

L’amministrazione fa sapere però di aver trasmesso il nulla osta per l’utilizzo dello stadio “Erasmo Iacovone” in occasione delle gare casalinghe del campionato di serie C per la stagione 2023/2024.

Il provvedimento consente l’adesione nei termini del regolamento federale e resterà in vigore sino all’avvio del cantiere per il nuovo stadio.

Dunque siccome le pendenze sono state regolate e c’è il nulla osta, così come spiega il Comune, adesso manca solo la convenzione che, come si legge nel comunicato del Comune, sarà possibile stipulare solo quando la società avrà definito tutte le sue formalità amministrative nei riguardi del Comune di Taranto.

È una questione spinosa che tiene i tifosi col fiato sospeso perché comunque lo stadio è un elemento importantissimo per la programmazione di una stagione sportiva.

Dal canto suo il Comune pur consapevole di questo deve anche pensare all’imminente evento dei Giochi del Mediterraneo.

E per il Taranto che dal punto di vista organizzativo sportivo sta cercando, con le idee di Capuano, di fare il salto di qualità si ritrova così, nel limbo dell’incertezza, di non essere padrone della sua casa.