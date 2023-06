Rapina in ufficio postale a Tuglie. Terzo episodio in paese nel giro di quattro giorni

TUGLIE – Rapina a mano armata questa mattina a Tuglie: un uomo, con il volto coperto, ha fatto irruzione in un ufficio postale privato e da un dipendente, sotto minaccia di un coltello, si è fatto consegnare 1.200 euro. È accaduto in via Aldo Moro, in pieno centro storico.

Una volta arraffato il bottino, il ladro ha guadagnato la fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Gallipoli, ai quali adesso sono affidate le indagini per risalire all’identità dell’uomo.

Ad allarmare, il fatto che questo sia il quarto furto messo a segno nel paese nel giro di quattro giorni. Ad essere prese di mira erano state precedentemente una tabaccheria e un bar di una stazione di servizio: non si esclude che ad agire possa essere stata la stessa persona.