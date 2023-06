Pallone tensostatico, via libera del TAR alla nuova gestione

MONTERONI – Confermata alle Associazioni Monteroni Volley e Accademia Atletica Veneziano l’aggiudicazione della gara per la gestione del pallone tensostatico di Monteroni per il prossimo quadriennio. A stabilirlo è stato il TAR Lecce, che con un’ordinanza del 13 giugno ha rigettato la domanda cautelare proposta dal gestore uscente, l’ Associazione Polisportiva VERA. I giudici del Tribunale Amministrativo salentino, quindi, accogliendo le tesi degli avvocati Antonio Quinto ed Annarita Marasco, difensori delle società nuove aggiudicatarie, hanno respinto l’istanza della Polisportiva VERA che mirava ad annullare la nuova assegnazione. La vicenda è iniziata nel 2021, quando scaduta la convenzione tra Comune di Monteroni e Polisportiva VERA, l’Amministrazione comunale ha indetto una procedura per selezionare il nuovo gestore dell’impianto sportivo.