Lecce, al via con il nuovo ciclo triennale: parte la programmazione

LECCE – Nemmeno il tempo di festeggiare la preziosa salvezza in serie A e il Lecce deve già programmare con attenzione, senza lasciare nulla al caso e nei minimi dettagli il prossimo campionato, il secondo di fila, nella competitiva seria A. Sempre a 20 squadre e che ripartirà il 19 agosto. Frosinone e Genoa sono tornate nel massimo campionato. Il Napoli difenderà il titolo vinto dopo trentatré anni e il Cagliari di Ranieri, ha vinto i playoff contro il Bari, e ritorna nel calcio che conta.

In casa giallorossa, come comunicato nei giorni scorsi, si ripartirà per il terzo anno di fila da Folgaria, località del Trentino dove la squadra svolgerà la fase del ritiro pre-campionato. E si ripartirà anche e soprattutto dal responsabile dall’area tecnica, Pantaleo Corvino e dal direttore sportivo Stefano Trinchera, così come annunciato dal presidente Saverio Sticchi Damiani, nel corso di una conferenza convocata dopo un breve periodo di riflessione delle parti.

Sul mercato il club di Via Col. Costadura sarà vigile, attento, e il tutto sarà frutto di idee e parsimonia con un badget da Lecce.

Una società sana, quella giallorossa, e con i bilanci in regola, o meglio in totale equilibrio.

E BARONI? – Nei prossimi giorni verrà anche definita la questione allenatore: bisognerà capire se Marco Baroni sarà ancora l’allenatore del Lecce.

“Le valutazioni sull’allenatore non sono state fatte ancora, prima bisognava risolvere la questione relativa all’area tecnica. Sono certo che Corvino la sua prima analisi la farà’ con Baroni, con il quale si confronteranno su programmi e ambizioni e facendo le valutazioni del caso” , ha specificato il presidente.

IN USCITA – Sul fronte cessioni, il Lecce non è alla ricerca di incassi ed i suoi gioielli partiranno solo per offerte importanti, ma chi desidera andare via verrà sicuramente accontentato, sempre dopo un’offerta vantaggiosa per le parti.

IN NAZIONALE U.21 – Intanto, l’attaccante, Lorenzo Colombo, è stato confermato dopo la prima scrematura dei calciatori scelti da Paolo Nicolato per la prossima rassegna continentale dell’Under 21 azzurra, che si disputeranno in Romania e Georgia dal 21 giugno all’otto luglio. Colombo verrà riscattato dal Milan e verranno spesi 2.5 milioni di euro. Stessa cosa succederà con Falcone dalla Samp. Ma, in entrambi i casi la permanenza è tutt’altro che scontata perché la punta può essere controriscattato per 3.5 milioni di euro, mentre il portiere per 4.75 milioni. E pare che la società rossonera sia pronta al riscatto dell’attaccante di Vimercate e dunque per le casse del Lecce potrebbe esserci un buon incasso.