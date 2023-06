“Il Giro dei Venti”, grande successo per la seconda edizione

SALENTO/GRECIA – La passione per lo sport, il piacere dell’avventura, il valore della condivisione e del gioco di squadra, racchiusi in un’entusiasmante esperienza all’insegna del benessere che ha avuto come filo conduttore l’amore per il territorio.

Grande successo per la seconda edizione de “Il Giro dei Venti”, manifestazione sportiva di respiro internazionale che ha unito per la prima volta lo sport della vela a quello del ciclismo, in una competizione amatoriale che si è svolta quest’anno dal 27 maggio al 3 giugno e in cui a fare da cornice sono stati i magici scenari del Salento e dell’isola di Corfù.

Al Cavaliere Sergio Filograna, fondatore di Workness – luogo multidisciplinare e people-first incentrato sul benessere della persona – il merito di aver ideato questa avvincente iniziativa, che si prefigge una missione ben precisa.

Inaugurata nel 2022 e organizzata quest’anno in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione, la manifestazione nel corso del tempo è cresciuta sempre di più, tanto da essere stata inserita tra i Grandi Eventi Regionali.

Tante le novità di questa seconda edizione, a cominciare dalla durata della manifestazione: 8 giorni anziché 5, per permettere ai partecipanti di immergersi ancora di più in questo appassionante viaggio alla scoperta dei territori coinvolti. Ecco perché ai momenti di competizione vera e propria si sono alternate esperienze speciali ed emozionanti, progettate proprio a tal fine.

Orientati alla valorizzazione del territorio, anche i premi in palio: diversi soggiorni di una settimana in alcune eccellenze dell’ospitalità turistica locale.

Protagonisti de “Il Giro dei Venti” sono stati 12 equipaggi composti da una coppia di velisti e una coppia di ciclisti, abbinate a sorte nel corso dell’aperitivo di benvenuto che ha accolto i partecipanti la sera del 27 giugno nella sede della Lega Navale della Marina di Santa Maria di Leuca. Tra di loro, persone provenienti da tutta Italia.

Tra i partecipanti della seconda edizione de “Il Giro dei Venti”, anche alcuni volti familiari: diversi componenti dell’equipaggio vincitore dello scorso anno.

Le squadre, nel corso della manifestazione, si sono sfidate in tre tappe ciclistiche, curate da Riccardo Magrini, Fabio Perego ed Ermanno Albanese e due veleggiate con imbarcazioni da diporto, a cura di Roberto Ferrarese.

A contraddistinguere l’edizione di quest’anno due importanti novità, da leggere sempre in un’ottica di valorizzazione del territorio: a essere cronometrati, infatti, sono stati solo alcuni tratti dei percorsi in bici; la maggior parte è stata invece a velocità controllata, per permettere ai partecipanti di ammirare le bellezze circostanti. Stesso motivo per cui le veleggiate quest’anno si sono svolte anche sotto costa.

La prima tappa ciclistica è stata la Leuca – Otranto e ritorno, lungo la litoranea che si affaccia sul dorsale roccioso del Mar Adriatico. A dare il via alla competizione domenica 28 maggio, il sindaco di Castrignano del Capo, Francesco Petracca e il parrocco-rettore della Basilica “de finibus terrae”, Don Gianni Leo.

La prima veleggiata, invece, si è svolta martedì 30 maggio a Corfù, dove le barche a vela hanno costeggiato lo splendido litorale greco, ospitando al loro interno anche la rispettiva coppia di ciclisti, che ha dato una mano ai compagni velisti.

L’isola sul Mar Ionio ha fatto anche da sfondo alla seconda tappa ciclistica, avvenuta mercoledì 31 maggio.

Il 2 giugno è stata poi la volta delle due ultime tappe: quella ciclistica e quella velistica. La prima ha condotto i ciclisti da Leuca fino a Gallipoli per poi ritornare a Leuca, mentre la seconda si è svolta in mare aperto, con partenza e arrivo nelle acque antistanti il porto di Leuca.

Ma il “Giro dei Venti” è stato anche e soprattutto un’occasione per vivere momenti unici e indimenticabili, come il glamping sotto le stelle nella suggestiva area della Grotta dei Cervi a Porto Badisco, all’interno di un agriturismo che si estende per circa 70 ettari, dove i partecipanti hanno assistito al sorgere del sole. O ancora, l’esperienza di Blue Therapy con il grande campione di apnea Umberto Pelizzari, 16 volte record del mondo, che ha spiegato a ciclisti e velisti l’importanza della consapevolezza del respiro, per poi accompagnarli in un’uscita in gommone e guidarli in un’immersione in mare in tutta sicurezza.

Particolarmente significativa è stata poi la piantumazione di 250 ulivi nelle campagne di Carpignano Salentino in collaborazione con OlivaMi, associazione che promuove l’adozione di questi alberi simbolo del Salento, come risposta alla devastazione causata dalla Xylella.

Un’attività che ha visto in prima linea non solo i partecipanti, ma l’intera squadra de “Il Giro dei Venti”, unita dalla causa di riforestazione del territorio: è così che è nato il “Giardino del Futuro”.

Non solo attenzione all’ambiente, ma anche solidarietà: l’iniziativa si inserisce infatti nella campagna #lottoperilfuturo, lanciata dal Giro dei Venti per raccogliere fondi a favore del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Ma il ricco programma di iniziative ha compreso anche escursioni, visite guidate e degustazioni di prodotti delle aziende locali, organizzate sia in Salento che in Grecia.

Il gran finale della manifestazione anche quest’anno si è tenuto in piazza Vittoria a Spongano, che per l’occasione si è trasformata in un teatro a cielo aperto, ospitando venerdì 2 giugno lo spettacolo “Venti di passione”, organizzato da Muse Milano sotto la direzione artistica di Samanta Demontis, professoressa della “Società Internazionale Danza Classica Marika Besobrasova”.

Un trionfo di danza, musica e teatro, preceduto da un tradizionale corteo che ha animato le strade del paese.

Dopodiché oltre cento artisti sul palco hanno reso omaggio alle tradizioni greche e salentine, esibendosi in danze tipiche e in quadri di straordinaria bellezza, che hanno affrontato anche temi importanti e attuali come il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità. A lasciare a bocca aperta gli spettatori sono state poi due coreografie di danza aerea, affidate alla compagnia ResExtensa: una raffigurante lo sbarco di Enea a Castro, sulle note del violoncellista Marco Schiavone, e l’altra ispirata proprio al “Giro dei Venti”.

Tra i ballerini nomi di spicco del mondo della danza, nonché i talentuosi allievi del Balletto di Lecce.

La colonna sonora dello spettacolo è stata curata della compagnia Aracne Mediterranea, specializzata nella musica tradizionale salentina.

A condurre lo spettacolo il noto attore teatrale Andrea Sirianni, affiancato nel momento delle premiazioni dal giornalista di SkySport Giovanni Bruno.

A vincere la competizione è stato l’equipaggio “Carofalo”, composto dai ciclisti Andrea Ragusa e Andrea Rizzo e dai velisti Mario Pedone e Giuseppe Liturri: a loro una vacanza della durata di sette giorni presso Palazzo Maresgallo, storica location a cinque stelle nel cuore di Lecce.

Medaglia d’argento per il team “Scardino Salento” formato dai ciclisti Ales Fucak e Luka Eskinja e dai velisti Luca Salami e Paolo Santamaria, che si sono così aggiudicati un soggiorno di una settimana presso Naturalis Bio-Resort, elegante dimora a cinque stelle immersa in oltre 18 ettari di natura a Martano.

Terzo posto per l’equipaggio “Leuca” con i ciclisti Antonio Gallucci e Alessandro De Grande e i velisti Ines Montefusco e Massimo Cioffi, che hanno vinto invece 7 giorni presso Tenuta Centoporte, resort a quattro stelle situato a Otranto.

A premiare i primi tre classificati il presidente de “Il Giro dei Venti”, Antonio Marano.

Il 2 giugno, inoltre, è stato inaugurato a Spongano, presso Palazzo Filograna, il percorso multisensoriale “T.I.M.E. The Immersive Moving Experience”, ideato e curato da Mon i Righi. Un viaggio immersivo che è stato aperto ai visitatori anche nelle giornate del 3 e del 4 giugno.

Ma il “Giro dei Venti” ha riservato un’attenzione speciale anche alle nuove generazioni: per il secondo anno consecutivo, infatti, sono stati coinvolti nella manifestazione gli studenti, attraverso il progetto “Sportness – Aule all’aperto”, un percorso formativo teorico e pratico curato dal Professore Giuseppe Bruno e dalla dott.ssa Sabrina Rosati.

Grande novità di quest’anno è stato poi l’evento “I bambini del Giro”, una giornata interamente dedicata ai più piccoli organizzata a Santa Maria di Leuca con il supporto della Lega Navale Italiana e del Comitato Provinciale Lecce della Federazione Ciclistica Italiana.

Più di 120 bambini tra i 5 e i 12 anni si sono cimentati in un’attività di scratch race (gara di ciclismo su pista), in una piccola regata e in un vero e proprio match race. Scopo dell’iniziativa: accendere nei loro cuori la passione per lo sport. Obiettivo che, visti i risultati, è stato centrato in pieno.

Così, anche quest’ anno, dopo aver regalato ogni giorno un’emozione diversa, il “Giro dei Venti” è giunto al termine, collezionando un altro grande successo.

Appuntamento, dunque, al 2024!

Giorgia Durante