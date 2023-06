Allerta arancione, a Taranto scatta l’ordinanza: scuole chiuse

TARANTO – Preoccupazione per l’allerta meteo arancione diramata per tutta la giornata di giovedì 15 giugno. Il comune di Taranto nella tarda serata di mercoledì ha diramato un’ordinanza per la chiusura dei plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado, sia pubblici che privati. Oltre che degli asili nido. Da notare che nella maggior parte degli istituti secondari di primo grado si stanno svolgendo di esami di stato del primo ciclo di istruzione che, inevitabilmente, subiranno uno slittamento. Inoltre, sempre per l’allerta meteo arancione, è sospeso per la giornata di giovedì, il Servizio Idrovie di Kyma Mobilità.