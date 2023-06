Sticchi Damiani: “Si riparte con Corvino”

LECCE – Nella sala stampa “Sergio Vantaggiato” del Via del Mare conferenza stampa del presidente Sticchi Damiani. “La Serie A è un privilegio e un’opportunità per questo territorio.

“Per la prima volta chiudiamo il bilancio in totale equilibrio dopo 8 anni”.

“Raggiunto un doppio obiettivo: sportivo e di bilancio. Grande merito va a Baroni e al suo staff che ha avuto il coraggio di proporre la squadra più giovane del campionato”.

“La Primavera ha vinto lo scudetto due volte: nella stagione regolare e ai play off. Complimenti a Corvino”.

CORVINO – “Ci siamo preso qualche giorno di riflessione per capire se c’è la voglia, la forza e l’energia per aprire un altro ciclo. I nostri parametri sono: zero debiti e capacità di programmare. Si continua con questa compagine societaria, con Corvino, con Trinchera senza generare false aspettative”.

BARONI – “Il prossimo step sarà un confronto tra Corvino e Baroni “.

“Lecce, dal punto di imprenditoriale non ha la forza per fare la Serie A”.

PARCO GIOCATORI – “Il Lecce non ha bisogno di vendere i suoi pezzi pregiati: se qualcuno vorrà andare via sarà accontentato, a patto che venga accontentato pure il Lecce”.

COLOMBO E FALCONE – “Per loro eserciteremo il diritto di riscatto”.

STADIO – “La mia non è polemica, ma al San Nicola vengono fatti interventi con soldi pubblici. Noi abbiamo speso finora 6,5 milioni di risorse dal club”.