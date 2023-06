Lecce, Colombo agli Europei Under 21

LECCE – L’attaccante Lorenzo Colombo è stato convocato dal CT della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato in occasione degli Europei Under 21, che si disputeranno in Romania e Georgia dal 21/06 all’ 8/07. Gli azzurri affronteranno le seguenti gare nel gruppo D: Francia – Italia (22/06), Svizzera – Italia (25/06) e Italia – Norvegia (28/06).