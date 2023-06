Iniziano i lavori in viale Japigia e via Gentile

LECCE – Partiranno domani i lavori di sistemazione del tratto stradale, recintato da tempo, fra viale Japigia e via Gentile a Lecce. In molti si sono lamentati delle pessime condizioni in cui versava l’area in questione, sia esercenti della zona sia eventuali clienti infatti hanno fatto sentire più volte la loro voce sull’argomento.

Per quanto riguarda Viale Japigia l’intervento consisterà nell’eliminazione e sostituzione di alcuni parcheggi a spina di pesce e al loro posto verranno realizzate delle ampie aiuole da affiancare ai pini già presenti. Invece Via Gentile vedrà nuovi parcheggi, la riorganizzazione dell’attraversamento pedonale e la sostituzione di 6 pini con 4 alberi di Giuda. In entrambi i casi è previsto il rifacimento dei tratti di marciapiede in pietrini di cemento e dell’asfalto.

A parlare dell’inizio del progetto è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci, che oltre ad aver chiesto scusa ai cittadini per le lunghe tempistiche di attesa, ha assicurato che questi lavori saranno fondamentali per dare un primo sguardo alla riqualificazione che da Settembre coinvolgerà l’intera circonvallazione della città. L’obiettivo? Rendere più sicure e green le strade che circondano il centro cittadino.