Fiamme in appartamento: anziana salvata dal figlio

SALICE SALENTINO – Prendono fuoco gli arredi della camera da letto e madre e figlio riportano diverse ustioni, ma stanno entrambi bene. Questo è quanto è successo in una casa in via Beato Paolo da Salice a Salice Salentino, dove verso l’ora di pranzo i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio che stava danneggiando l’impianto elettrico e le pareti della struttura in questione. La proprietaria dell’appartamento, una donna inferma e allettata, ha riportato alcune ustioni, ma il peggio è stato scongiurato dal tempestivo soccorso del figlio, che nello spostarla dal letto è rimasto anche lui “scottato” dall’impeto del rogo, procurandosi delle ustioni alle braccia.

Dopo essere stati medicati, i due feriti sono stati trasportati dal personale del 118 al “Perrino” di Brindisi.