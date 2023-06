Si è completato il quadro di retrocessioni e promozioni nel campionato di serie A e di serie B con le due sfida di ieri sera.

Il Verona vincendo per 3 a 1 ha condannato lo Spezia in serie B, mentre ritorna in serie A il Cagliari che ha battuto a domicilio il Bari per 1 a 0.

Dunque dalla serie A alla serie B retrocedono Sampdoria, Cremonese e Spezia, mentre prendono l’ascensore dalla B alla A, Frosinone, Genoa e Cagliari.