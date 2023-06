Lecce, Baroni è super corteggiato, Falcone ancora in giallorosso?

LECCE (di Carmen Tommasi) – Sono giorni di assoluto silenzio e di attenta riflessione, questi, per il Lecce e per il club di Via Colonnelo Costadura, mentre gran parte della rosa si gode le vacanze del post salvezza e della relativa grande festa finale. La priorità è quella di capire e soprattutto di decidere quale sarà il futuro del tecnico Marco Baroni, in scadenza il 30 giugno del 2023, e che sembra destinano, dopo due campionati nel Salento all’addio. Il mister fiorentino, dopo due campionati importanti in cui sono arrivati dei risultati pregevoli, è corteggiato da più club: l’ex Fiorentina, e il suo 4-3-3, piacciono alla Sampdoria. Baroni avrebbe già rifiutato la corte del Pisa e starebbe valutando più possibilità e offerte, ma ovviamente deve prima incontrarsi e parlare con i salentini per capire e valutare quali sono le intenzioni future.

GALLO SUGLI SCUDI – Intanto, anche il difensore Antonino Gallo, dopo una stagione sicuramente degna di nota con 32 presenze e 2 assist in serie A, si gode le meritate vacanze in Sicilia, nella sua Mondello. Mentre il suo entourage si sarebbe incontrato con Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo della Juventus, per valutare un possibile passaggio in bianco-nero del terzino sinistro, 23 anni.

E FALCONE? – Va, poi, definita la spinosa questione relativa al portiere: Vladmiro Falcone, uno dei protagonisti dello scorso campionato, dovrebbe essere riscattato dalla Sampdoria che, però, potrebbe riprenderselo esercitando il contro riscatto. In sostanza, tra il 15-17 giugno, il Lecce può riscattare il suo cartellino versando ai blucerchiati 3 milioni e mezzo, ma la Samp potrebbe versare nelle casse giallorosse un milione e mezzo e riavere il portiere. Se così fosse sarebbe una grande delusione per i supporter salentini che vorrebbero avere ancora in rosa uno dei portieri più promettenti e apprezzarti, al momento, nel panorama del calcio italiano. Di questo, se ne è accorto anche il commissario tecnico, Roberto Mancini.