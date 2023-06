La scomparsa di Silvio Berlusconi

“Se tu, sentendo così forte il dovere di farlo non trovassi anche il coraggio di farlo, non saresti quel figlio che io e tuo padre abbiamo creduto di educare”. Sono le parole pronunciate dalla mamma di Berlusconi. E’ la benedizione familiare alla discesa in campo di Silvio Berlusconi. Il resto è storia nota. Il 27 settembre 1994 Berlusconi vince le elezioni e inizia una lunga storia politica che abbraccia quasi tre decenni della vita repubblicana. La sua morte ha lasciato sgomenti.

C’è chi lo ha definito un fuoriclasse, come il commissario provinciale di Forza Italia Andrea Caroppo. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano rispolvera invece un simpatico aneddoto con il Cavaliere in occasione dell’inaugurazione della Fiera del Levante a Bari

E a ricordare Berlusconi anche un forzista della prima ora, l’ex assessore regionale Fabrizio Camilli che ha parlato di un incontro con Galliani in un ristorante di Potenza.

Ma c’è anche chi, come Mauro D’Attis, commissario regionale del partito, lo ha ricordato per la sua grande generosità, come quando offrì il suo contributo durante gli sbarchi degli albanesi a Brindisi. Generosità che si tradusse in un vero e proprio atto d’amore nel gennaio 2016 in occasione della maratona di Cuore Amico quando Berlusconi si collegò in diretta tv per complimentarsi per la trasmissione nata per aiutare i bambini salentini in difficoltà.