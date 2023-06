Insegnanti di sostegno: in Puglia 874 posti. Aumentano i corsi universitari

PUGLIA – Attualmente in Puglia sono 2750 i posti di specializzazione a fronte di 874 posti di sostegno, a settembre partirà il Piano di assunzioni straordinarie adottato dal ministro Valditara e approvato nei giorni scorsi dalla Camera

Il prossimo ciclo degli ex tirocini formativi per gli aspiranti insegnanti di sostegno vedrà una maggiore concentrazione al Sud, con circa il cinquanta per cento di disponibilità nelle aule degli atenei a partire dal prossimo anno accademico. Quest’anno, come emerge dalla mappatura effettuata dal Ministero dell’Istruzione, le specializzazioni sul sostegno sfiorano il record di circa trentamila posti nelle varie università. Anche se, c’è da dire, che i corsi, concludendosi alla fine di questo mese, daranno agli iscritti la possibilità di concorrere ad una cattedra soltanto a partire da settembre del prossimo anno. Un incremento dei corsi universitari al Sud che potrebbe aprire nuove prospettive occupazionali per i tanti aspiranti insegnanti di sostegno presenti sul nostro territorio. Attualmente in Puglia sono 2750 i posti di specializzazione a fronte di 874 posti di sostegno. Intanto, a partire dal prossimo settembre, partirà il Piano di assunzioni straordinarie adottato dal ministro Valditara e approvato nei giorni scorsi dalla Camera. Saranno 19mila circa gli inserimenti di insegnanti di sostegno abilitati per i quali è previsto un contratto a tempo determinato nella provincia in cui si è inseriti, con la possibilità di ammissione a ruolo alla fine del percorso annuale di formazione e valutazione positiva da parte dell’apposito comitato.