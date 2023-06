Delmastro: “Questo Governo al fianco della polizia penitenziaria”

LECCE – Il Sottosegretario Di Stato al Ministero Della Giustizia Andrea Delmastro ha fatto tappa al carcere leccese di Borgo San Nicola dove insieme all’onorevole Saverio Congedo ha incontrato il personale della casa circondariale per discutere dei tanti problemiche affliggono gli istituti penitenziari per cercare insieme le possibili soluzioni , soprattutto al sovraffollamento e alle sempre più frequenti aggressioni.

Il sottosegretario, durante la sua visita, tra le proposte per aumentare l’efficienza di chi lavora nelle carceri, ha annunciato che tra pochi giorni si recherà in Francia per studiare il modello Eris, il gruppo di pronto intervento di uomini armati , e addestrati ad ripristinare l’ordine, la legalità e la sicurezza in caso di sommosse e rivolte avvalendosi anche di negoziatori.