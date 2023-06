Buon 98° compleanno, On. Giacinto Urso

NOCIGLIA – Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione nei due governi Moro, esponente della Democrazia Cristiana, deputato per cinque legislature, Presidente della Provincia di Lecce, difensore civico della emerito stessa, attentissimo da sempre alle questioni ambientali del nostro territorio, garante di CuoreAmico, l’on. Giacinto Urso compie 98 anni. Lo abbiamo raggiunto via Skype mentre è nella sua Nociglia per augurargli buon compleanno.

Ha sempre sostenuto, e lo fa ancora, che il ritorno all’unione dei territori di Lecce, Brindisi e Taranto lo richieda la storia. Nelle sue parole anche il ricordo di Berlusconi e della nascita di TeleRama.