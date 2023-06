Bimbo morto a Casamassella. Indagati i genitori e un medico

LECCE – Si è svolta nel pomeriggio l’autopsia sul corpicino del bimbo di casamassella deceduto lo scorso 7 giugno in casa. Ad eseguire l’esame Autoptico il medico legale Roberto Vaglio.

Per stabilire le cause della morte si dovranno attendere i referti degli esami istologici eseguiti in queste ore.

L’unica cosa certa al momento è l’iscrizione nel registro degli indagati dei genitori del piccolo e di un medico.

In base a quanto appreso al momento sembra che il piccolo, dalla nascita, sia stato visitato solo una volta.

Non avrebbe ricevuto nessuna vaccinazione e pare che sia stato curato con metodi alternativi.