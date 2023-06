Scontro all’incrocio a Casalabate: un’auto si ribalta

CASALABATE – Scontro all’incrocio nella marina di Casalabate. Forse a causa di una mancata precedenza, due auto sono entrate in collisione e una delle due si è ribaltata. La dinamica lasciava presagire il peggio e invece gli occupanti della vettura sono stati soccorsi dal 118, ma tutti fortunatamente in “codice verde”, quello che indica l’assoluta non gravità dei traumi riportati. Stanno tutti bene. Sono intervenuti i carabinieri, impegnati anche nella ricostruzione della dinamica.