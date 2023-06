“Rispetto e dignità”: i residente di Frigole tornano a far sentire la propria voce

FRIGOLE- Rabbia, delusione, amarezza. È ciò che è emerso nel corso dell’assemblea organizzata a Frigole dall’ “Associazione della Terza età UGL Pensionati”, dove i cittadini si sono riuniti per denunciare, ancora una volta, le numerose problematiche che affliggono questa marina, distante da Lecce solo una decina di chilometri eppure dimenticata e abbandonata a se stessa.

Una rete fognaria inesistente, un campo giochi chiuso, un campo sportivo inutilizzabile, per non parlare della scarsa cura delle strade e del verde pubblico. Solo pochi mesi fa una protesta aveva animato la centralissima Piazza Bertacchi, nella speranza che le cose potessero cambiare. Ma la situazione non è mutata, anzi, a queste problematiche se n’è aggiunta anche un’altra: la chiusura dell’unico ambulatorio medico presente. “La Dottoressa svolgerà la sua attività convenzionata soltanto nello studio di Lecce”: questo l’avviso che che ha gettato nello sconforto i residenti.

Una situazione insostenibile, di cui il Consigliere Regionale Paolo Pagliaro si è fatto portavoce, portando il caso in Regione attraverso una interrogazione urgente all’assessore alla sanità Palese, per sapere come intenda risolvere il problema.

Ma gli esponenti del Movimento Regione Salento, che hanno accolto l’invito della cittadinanza, hanno potuto ascoltare direttamente dalle voci di chi questa marina la vive 365 giorni l’anno anche le altre questioni ancora irrisolte.