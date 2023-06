Raid nel rifugio: cane picchiato e struttura a soqquadro

TAURISANO – “Avete distrutto 4 anni di duro lavoro, avete fracassato la mascella a un povero cane con una pala, 7 cani sono scappati, 3 sono rientrati da poco … Spero che chi ha commesso questo reato la paghi se non in questa, in un’altra vita … Tutto quello che abbiamo costruito lo avete distrutto”.

Così Tiziana affida ai social tutta la sua disperazione. Lei ha creato e gestisce, insieme a un’altra volontaria, il “Rifugio di Igor”, un rifugio per cani senza casa che si trova alla periferia di Taurisano. Qui, nella notte tra venerdì e sabato, dei violenti senza scrupoli hanno fatto irruzione mettendo tutto a soqquadro, distruggendo qualunque cosa, svuotando i sacchi di cibo ma, soprattutto, picchiando un cane con una pala. La povera vittima ha sette anni e ora è stata affidata alle cure del veterinario. Non contenti, i malviventi hanno pure rubato un decespugliatore e il gruppo elettrogeno e, dopo aver distrutto la cucina, hanno lasciato aperto il gas, come a voler fare ben più che questi danni già pesantissimi. Hanno anche rotto tutti i cancelli facendo scappare alcuni ospiti della struttura, che in tutto ne conta una ventina. Alcuni vi hanno fatto ritorno, altri ancora no.

Sul caso indagano le forze dell’ordine.