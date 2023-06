Food e imprese in evoluzione: tradizione, innovazione e possibilità di sviluppo. Esperti a confronto a Cutrofiano

CUTROFIANO – Prosegue l’attività culturale dell’associazione Kalò Fai di Cutrofiano che ha organizzato un importante confronto sul tema ‘imprese salentine del food, internazionalizzazione e sviluppo possibile’ che si è tenuto ieri presso il Mercato della Cultura nella città grika a vocazione ceramista. Interessanti gli spunti di riflessione offerti dai relatori che hanno scritto insieme il successo del Convegno ‘Food e imprese in evoluzione: tradizione, innovazione e possibilità di sviluppo. Sono intervenuti, dopo i saluti istituzionali del sindaco Luigi Melissano, Luigi Colì, presidente Ass. Kalò Fai, Elena Anna Ligori, vicepresidente Ass. Kalò Fai, Antonio Magurano, presidente Confesercenti Lecce, Massimiliano Blanco, vicepresidente Mondial Fidi, Dario Perrone, CEO di Eurofood e Edoardo Trentin dell’Azienda Agricola ‘I Contadini’. Luigi Colì ha aperto i lavori del convegno sottolineando la mission dell’Associazione Kalò Fai che si è costituita con l’obiettivo di dare un contributo significativo alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari e artigianali del Salento. ‘Unire cucina e Salento alle nostre eccellenze territoriali ci è sembrato il modo migliore per tramandare e allo stesso tempo custodire le nostre tradizioni enogastronomiche – ha aggiunto Elena Anna Ligori – che ha raccontato come sia diventato importante per l’Associazione arrivare ai ragazzi, coinvolgere sempre più i giovani e avvicinarli ai valori di identità e autenticità del territorio. Attività che Kalò Fai svolge in collaborazione con gli Istituti Alberghieri Statali della Regione Puglia. Dario Perrone di Eurofood e Edoardo Trentin dell’Azienda Agricola ‘I contadini’ hanno portato la propria esperienza condividendo con il pubblico in sala i percorsi che hanno portato entrambe le imprese salentine ad essere oggi delle aziende apprezzate oltre i confini regionali e nazionali. Per entrambe, la chiave del successo è nella capacità di esportare non semplicemente il prodotto, ma un intero territorio e con esso la bellezza di paesaggi, profumi e di sapori unici. Ma quanto sono pronte realmente le imprese salentine a fare il grande salto verso l’estero o verso altre regioni? A questo e ad altri quesiti hanno risposto Antonio Magurano, presidente Confesercenti Lecce e Massimiliano Blanco, vicepresidente di Mondial Fidi che hanno evidenziato la necessità di maggiore formazione e informazione per gli imprenditori che vogliono confrontarsi con altri mercati. La professionalità richiesta oggi per essere al passo con le esigenze dei mercati, è un elemento fondamentale da cui non si può prescindere. La cultura di impresa non è mai stata approssimazione e meno che mai potrà esserlo al tempo della globalizzazione.

Prossimo appuntamento il 6 luglio nella splendida location di Masseria L’Astore che accoglierà la Cena di Gala e la Gara tra Chef di Cucina il Salento.