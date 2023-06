Finals NBA: è targato Salento l’inno dei Denver Nuggets

SALENTO – É di Galatina l’autore dell’inno che accompagnerà l’ingresso in campo dei Denver Nuggets, finalisti dei playoff NBA, poco prima del lancio della palla a due che decreterà l’inizio dell’attesissima gara 5 di martedì prossimo contro i Miami Heat di coach Spoelstra. Giorgio Romano, in arte BeatSmash, è questo il nome del dj e producer salentino che collaborò già una volta con la squadra della “Mile-High City” nel 2019, quando lo staff decise di usare il suo pezzo scritto a quattro mani “Bodied” come intro musicale delle partite stagionali. Il lavoro dell’artista è ben conosciuto negli States, dove lui ormai risiede stabilmente, anche se continua a identificare Galatina come sua “fucina creativa”. In estate salentini e turisti avranno la possibilità di vederlo in concerto grazie alle diverse tappe in Puglia del suo tour estivo in collaborazione con il producer Carletto.