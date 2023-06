LECCE – Il Gallipoli vince la finale play off nazionale di Eccellenza. Risultato finale 4-1 per i salentini. Domenica prossima il ritorno in terra campana.

Al Bianco la squadra di casa allenata da CArrozza si è portata in vantaggio con Benvenga (14′). Il raddoppio è arrivato al 47′ con Sansò. Venti minuti più tardi è arrivato il terzo gol con Quarta. Gli ospiti accorciavano le distanze al 73′ con Arevalo (tra l’altro espulso); al 90′, infine, il quarto gol di Oltremarini.

GALLIPOLI-AGROPOLI 4-1 RETI: 14′ Benvenga, 47′ Sansó, 67′ Quarta, 90′ Oltremarini (G) – 73′ Arevalo (A) GALLIPOLI: Passaseo, Piscopiello, Oltremarini F., Stranieri (84′ Carrozza), Frusci, Benvenga, Caputo, Sansó (87′ Montagnolo), Iurato (Perchaud), Scialpi, Quarta (69′ Oltremarini) Allenatore Carrozza

AGROPOLI: Paparella, Padovano, Maiese D. (65′ Arevalo), Pantano (49′ Infimo), Follera, Giordano, De Sio, Urruty , Abayian, Natiello, Salerno (De Mattia)Allenatore Turco

AMMONIZIONI: Urruty, Giordano, Natiello (A) – Quarta, Scialpi, Sansó, Passaseo (G) – ESPULSO: Arevalo (A)