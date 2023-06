Addio a York Prete, colui che ha fatto grande San Cataldo

SAN CATALDO – Un triste risveglio per Lecce e per il Salento tutto che piange la scomparsa di colui che è stato sempre considerato il pioniere del turismo balneare.

York Prete si è spento all’età di 100 anni lasciando un grande vuoto tra i suoi familiari e in quanti lo conoscevano bene. Persona straordinaria, lungimirante, dalle spiccate qualità imprenditoriali, York Prete aveva fondato il lido che a San Cataldo, la marina di Lecce, porta il suo nome. Il 6 febbraio scorso York Prete aveva festeggiato con i suoi cari il traguardo dei 100 anni, una festa che onorava una vita spesa tra guerra, sacrifici e passioni. La sua famiglia fu la prima a portare i leccesi al mare, mettendo a disposizione, subito dopo la seconda guerra mondiale, un bus a due piani, simile proprio a quello degli inglesi. Aveva fatto nascere il ristorante a cui aveva dato il suo nome York, la rotonda sul lungomare, per mano di papà Alfredo, che ha avuto l’onore di avere tra i tanti clienti fissi anche degli importanti personaggi famosi, tra cui Tito Schipa, che spesso accompagnava Primo Carnera. York Prete ha vissuto anni importanti ma anche momenti difficili, giunti subito dopo la morte del padre. Le attività balneari rischiavano infatti di chiudere, ma York proiettato già al futuro fece nascere il Lido York e da quel momento è stato un susseguirsi di successi. York Prete ha toccato con mano anche la politica, in maniera discreta, nel partito liberare. E’ stato un uomo dalle mille risorse, amato e ricco di iniziative. Con York Prete se ne va un uomo simbolo per San Cataldo e tutti i leccesi.