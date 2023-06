Sporca e insicura: Torre Chianca la bella abbandonata

TORRE CHIANCA – Benvenuti a Torre Chianca, si fa per dire. Perché il degrado – accompagnato da un malcelato senso di abbandono – regna sovrano. La marina, a una decina di chilometri di Lecce, si è trasformata con il passare del tempo in una cartolina sbiadita: mare bellissimo, dune suggestive, gente cordiale e affabile, ma la fotografia che riserva ai nostri occhi è triste e sconfortante. Qualche metro più in là un’area parcheggio circondata dal verde. Ma non è un’oasi naturalistica. Tutt’altro. E’ un monumento all’incuria, alla sporcizia e alla negligenza.

Di fronte al disastrato campetto di calcio ecco un’altra amara sorpresa: uno spazio giochi per b bambini abbandonato a se stesso.

Che la sicurezza a Torre Chianca sia praticamente un optional è sotto gli occhi di tutti. Qualche esempio? Guardate che fine ha fatto questo palo della luce abbandonato per strada da circa un mese.

Nella marina leccese turisti e residenti sono costretti a convivere con una vegetazione sin troppo spontanea. Le conseguenze sono facilmente immaginabili. Lo sa bene chi vive e lavora da decenni in questa marina che fa i conti ogni giorno con zanzare e, addirittura anche pulci.

Il senso di degrado e di abbandono continua ad accompagnarci anche in riva al mare. La pulizia della spiagge pubbliche lascia a desiderare tanto da costringere i bagnanti a trovare una sistemazione d’emergenza.

Intanto, gli imprenditori balneari lanciano l’ennesimo Sos e si fanno portavoce delle lamentele dei clienti che chiedono maggiori servizi. Eppure c’è chi non si arrende. E prova ad investire su questa splendida marina leccese. Come un imprenditore barese che ha appena acquistato un residence nella zona.

Occhio, non parcheggiate sulle dune. Ma soprattutto evitate di far scappare turisti e imprenditori.

